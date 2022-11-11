Подоляк пояснив, чому Україна не погодиться на так зване "мирне вирішення" війни
Україна не погодиться на так зване "мирне вирішення" війни, оскільки Росія повинна відповісти за воєнні злочини та вбивства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Він заявив, що Україна не може піти на "компроміси" з ворогом та віддати території, які тимчасово знаходяться під окупацією.
"Що таке "мирне рішення"? Це коли Україні пропонують розрахуватися своїми територіями за… тисячі вже вбитих українців і знищену інфраструктуру. Тобто за все платить Україна, а РФ узагалі не відповідає за воєнні злочини", - зазначив Подоляк.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з РФ, проте якщо вона визнає своє вторгнення.
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