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Подоляк пояснив, чому Україна не погодиться на так зване "мирне вирішення" війни

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Київ, П'ятниця 11 листопада 2022 11:46
Подоляк пояснив, чому Україна не погодиться на так зване "мирне вирішення" війни Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не погодиться на так зване "мирне вирішення" війни, оскільки Росія повинна відповісти за воєнні злочини та вбивства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Він заявив, що Україна не може піти на "компроміси" з ворогом та віддати території, які тимчасово знаходяться під окупацією.

"Що таке "мирне рішення"? Це коли Україні пропонують розрахуватися своїми територіями за… тисячі вже вбитих українців і знищену інфраструктуру. Тобто за все платить Україна, а РФ узагалі не відповідає за воєнні злочини", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з РФ, проте якщо вона визнає своє вторгнення.

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