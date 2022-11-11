ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Подоляк объяснил, почему Украина не согласится на так называемое "мирное решение" войны

Новина українською →
Киев, Пятница 11 ноября 2022 11:46
Подоляк объяснил, почему Украина не согласится на так называемое "мирное решение" войны Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не согласится на так называемое "мирное решение" войны, поскольку Россия должна ответить за военные преступления и убийства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Он заявил, что Украина не может пойти на компромиссы с врагом и отдать территории, которые временно находятся под оккупацией.

"Что такое "мирное решение"? Это когда Украине предлагают рассчитаться своими территориями за… тысячи уже убитых украинцев и уничтоженную инфраструктуру. То есть за все платит Украина, а РФ вообще не отвечает за военные преступления", - отметил Подоляк.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с РФ, однако, если она признает свое вторжение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Офис президента Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Минус 710 оккупантов, десяток танков и вертолет: новые потери России
Минус 710 оккупантов, десяток танков и вертолет: новые потери России
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше