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Подоляк пояснив, чому світ не повинен виконувати ультиматуми Росії

Фото: Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Світ не повинен виконувати ультиматуми Росії, оскільки це лише збільшить масштаби війни та нестабільності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ми не хочемо світової війни", - Еммануель Макрон (президент Франції, - ред.). Це ж каже Ілон Маск (засновник SpaceX, - ред.). Але точно не зупиниш варварів, роздираючи Україну! Навпаки, виконання ультиматумів Росії лише масштабує війну, зробить її безкінечною, додасть світу нестабільності. Зло треба зупинити й покарати. Час це зрозуміти", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Макрон заперечив використання Францією ядерної зброї, у разі, якщо Росії використає її проти України.

Тим часом Маск запропонував свою "формулу" миру між Україною та Росією, через що потрапив під шквал критики.

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