Подоляк о попытке россиян захватить Луганскую область: продолжаем сеанс лечения мании величия

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Сначала Кремль грезил захватом Киева, затем - Харькова и Одессы, потом - хотя бы ОРДЛО. Теперь российские войска сосредотачиваются в Луганской области - на другие направления не хватает сил. Продолжаем сеанс лечения имперской мании величия - жестко "встречаем" московские фантазии с реальностью", - написал он.

Ранее сообщалось, что в Луганской области российские войска готовятся провести два больших наступления на Северодонецк и для прорыва на трассу "Лисичанск -Бахмут" со стороны Попасной и Белогоровки.

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