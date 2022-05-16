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Подоляк про спробу росіян захопити Луганську область: продовжуємо сеанс лікування манії величі

Фото: радник керівника офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська зосереджуються на захопленні Луганської області. Україна продовжує лікування імперської манії величі, жорстко зустрічаючи московські фантазії з реальністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Спочатку Кремль марив захопленням Києва, потім - Харкова та Одеси, згодом - хоча б ОРДЛО. Тепер російські війська зосереджуються на Луганщині - на інші напрямки не вистачає сил. Продовжуємо сеанс лікування імперської манії величі - жорстко "зустрічаємо" московські фантазії з реальністю.", - написав він.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області російські війська готуються провести два великих наступи на Сєвєродонецьк і для прориву на трасу "Лисичанськ-Бахмут" з боку Попасної та Білогорівки.

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Ірина ПодолякВійна Росії проти УкраїниЛуганськ