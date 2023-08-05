Подоляк про події в Чорному морі: домінуванню Росії прийшов кінець

"Занурення на дно крейсера "Москва" у квітні 2022 року символізувало початок кінця російської присутності в акваторії Чорного моря. Сьогоднішні події - логічне продовження завершення цієї глави історії", - сказав Подоляк.

За його словами, опинившись нездатною здійснити блокаду українських портів і реально контролювати акваторію, Росія спробувала приховати (насамперед від власної публіки) свою нездатність шляхом демонстрації "російського божевілля" - класичного ракетного терору.

"Сьогоднішні події говорять нам одне: епосі домінування Росії в Чорному морі прийшов кінець. Кінець - це не точка, а процес, і цей розділ ще буде писатися якийсь час. Однак яким буде її фінал, уже зрозуміло абсолютно всім", - зауважив радник керівника ОП.

Подоляк також зазначив, що залишається тільки поспівчувати "нейтральним" країнам, які використовують російські порти для експорту енергоносіїв.

"Нейтралітет" часто обходиться дорого. Хто знає, що було б, якби ці країни свого часу зайняли більш активну громадянську позицію, зокрема в питанні російського зернового шантажу. Однак історія не знає умовного способу", - підкреслив він.

Атаки України на російські кораблі

Нагадаємо, вчора у бухті Новоросійська у Краснодарському краї РФ дронами був атакований великий десантний корабель "Оленегорский горняк". СБУ підтвердила, що провела спецоперацію.

Крім того, цієї ночі у Керченській протоці дрони атакували нафтовий танкер РФ SIG. Спецоперацію провела СБУ спільно з ВМС. За попередньою інформацією, російський танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку.

Попередження України

Після виходу РФ з "зернової угоди" Міноборони України попередило, що всі кораблі, які йтимуть до російських портів або портів на тимчасово окупованих територіях, будуть розглядатися як ті, що перевозять воєнні вантажі.

Українські військові натякнули, що Сили оборони мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі.

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