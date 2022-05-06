Подоляк о победе над РФ: это шанс остановить тех, кто своим безумием пугал весь мир

По его мнению, война против России однозначно снимет традиционные идеологические двусмысленности, двойственность и конфликты. Уже сегодня Украина проходит исторический процесс отделения от культурного оккупанта и инициации как культовой европейской нации.

При этом Украина становится субъектным глобальным игроком, избавляясь от комплекса неполноценности. Многим украинцам, особенно старшего поколения, придется пересмотреть свою жизнь и привычные представления, поскольку украинское общество обретает новый набор доминантных качеств.

"Глобальное лидерство, несгибаемая воля, прямой взгляд лицом к лицу, решительность и смелость, готовность жертвовать собой, массовый героизм. Мы больше не будем сидеть в мировых приемных или галерках. Мы во главе стола, за которым обсуждают новые правила жизни человеческой цивилизации", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что украинскому народу выпало тяжелое испытание, когда армия ненавидевших мир россиян накатывалась на города Украины.

"Но это и наш исторический шанс - остановить тех, кто своим безумием десятилетиями пугал мир. Такой шанс выпадает раз в шесть-семь поколений. Сегодня мы наконец-то восстанавливаем и историческую справедливость, возвращаясь к источнику своей европейской истории: Киевской Руси - Украины", - добавил Подоляк.