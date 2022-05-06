UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Подоляк о победе над РФ: это шанс остановить тех, кто своим безумием пугал весь мир

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Победа в развязанной Россией войне может стать историческим шансом для украинской нации остановить тех, кто десятилетиями своим безумием пугал весь мир. И восстановить историческую справедливость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По его мнению, война против России однозначно снимет традиционные идеологические двусмысленности, двойственность и конфликты. Уже сегодня Украина проходит исторический процесс отделения от культурного оккупанта и инициации как культовой европейской нации.

При этом Украина становится субъектным глобальным игроком, избавляясь от комплекса неполноценности. Многим украинцам, особенно старшего поколения, придется пересмотреть свою жизнь и привычные представления, поскольку украинское общество обретает новый набор доминантных качеств.

"Глобальное лидерство, несгибаемая воля, прямой взгляд лицом к лицу, решительность и смелость, готовность жертвовать собой, массовый героизм. Мы больше не будем сидеть в мировых приемных или галерках. Мы во главе стола, за которым обсуждают новые правила жизни человеческой цивилизации", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что украинскому народу выпало тяжелое испытание, когда армия ненавидевших мир россиян накатывалась на города Украины.

"Но это и наш исторический шанс - остановить тех, кто своим безумием десятилетиями пугал мир. Такой шанс выпадает раз в шесть-семь поколений. Сегодня мы наконец-то восстанавливаем и историческую справедливость, возвращаясь к источнику своей европейской истории: Киевской Руси - Украины", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее Подоляк прокомментировал отказ российских властей от термина "денацификация", которую они использовали как цель военного вторжения в Украину. Он также отметил, что денацификация в будущем ждет российское государство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна России против Украины