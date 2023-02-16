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Подоляк про плани депутатів РФ провести збори перед річницею війни: чекайте резолюції ЗСУ

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські депутати збирають провести засідання перед річницею вторгнення в Україну, де обговорять окуповані території. В Офісі президента різко відреагували на цинізм Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Відомо, що парламент Росії (Федеральні збори) збирається провести "озапланове урочисте засідання". Депутати заявляють, що хочуть обговорити "інтеграцію" окупованих територій України.

Подоляк різко відреагував на такі цинічні наміри росіян. Він нагадав, що анексія захоплених територій України є незаконною, та порадив чекати на відповідь українських захисників.

"Це як на злодійській сходці прийняти рішення про "законність володіння вкраденим". Називайте речі своїми іменами. І почекайте резолюції ЗСУ", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 21 лютого російський диктатор Володимир Путін і оголосить послання Федеральним зборам.

Крім того, у Москві напередодні річниці вторгнення в Україну планують провести мітинг-концерт, на якому також виступить Путін.

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