Подоляк о планах депутатов РФ провести собрание перед годовщиной войны: ждите резолюции ВСУ

Известно, что парламент России (Федеральное собрание) собирается провести "внеплановое торжественное заседание". Депутаты заявляют, что хотят обсудить "интеграцию" оккупированных территорий Украины.

Подоляк резко отреагировал на такие циничные намерения россиян. Он напомнил, что аннексия захваченных территорий Украины незаконна, и посоветовал ждать ответа украинских защитников.

"Это как на воровской сходке принять решение о "законности владения украденным". Назовите вещи своими именами. И подождите резолюции ВСУ", - отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что 21 февраля российский диктатор Владимир Путин и объявит послание Федеральному собранию.

Кроме того, в Москве в канун годовщины вторжения в Украину планируют провести митинг-концерт, на котором также выступит Путин.

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