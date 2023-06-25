Подоляк про переворот у Росії: спроби перехопити владу будуть тільки наростати

"Що нового ми тепер знаємо про державу РФ: 1. Усередині Росії немає військової інфраструктури, немає боєздатних частин. 2. Росгвардія та ФСБ недієздатні та не готові до реальних масштабних протестів", - заявив він.

Подоляк додав, що російський народ абсолютно не підтримує владу, а це означає, що він не виходитиме на її захист, а, навпаки, вітатиме будь-яку альтернативну силу.

"4. Путінська еліта добре знає про слабкість вертикалі й будь-якої миті готова втекти на джетах. 5. Дієздатних переговорників на користь еліт немає та не буде", - заявив він.

Радник голови ОП додав, що у разі найменшої кризи російський диктатор Володимир Путін миттю зникає, відмовляючись брати на себе відповідальність і шукати рішення.

"І головне: якщо слабкість Росії очевидна багатьом, то спроби перехопити владу лише наростатимуть. Наростатиме також хаотизація, анархізація в Росії. Єдиний раціональний сценарій, що гарантує всім передбачуваність, - це зрозумілий транзит влади в РФ, обов’язкова зміна путінської еліти. Але це тепер можливе лише за швидкого обнулення військового потенціалу Росії на окупованих територіях", - підкреслив він.

Переворот в Росії

Між власником ПВК "Вагнера" та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу декілька місяців триває конфлікт. Пригожин звинувачує Міноборони РФ у поразках в Україні.

Навесні він заявив, що буде виводити своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак боєприпасів. У червні "вагнерівці" справді вийшли з Бахмуту, на позиціях їх замінила регулярна армія.

Днями конфлікт між Пригожиним та керівництвом РФ загострився. Ватажок заявив, що війська РФ нібито вдарили по тилу його найманців у Ростові. Він заявив, що збирається "йти на Москву", й почав з Ростова.

Вчора Пригожин анонсував, що його війська вже перетнули державні кордони й зараз рухаються по Ростовській області, а зранку "вагнерівці" зайняли військові об'єкти у Ростові.

Однак під вечір Пригожин неочікувано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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