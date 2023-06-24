Подоляк про переворот у РФ: якщо Пригожин протримається 48 годин, Путін втратить легітимність
Якщо засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин протримається 48 годин, то російський диктатор Володимир Путін втратить свою залишкову легітимність.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Настоящее время".
За його словами, диктатор є людиною з відкладеним принципом ухвалення рішень, яка є досить боягузливою і не ухвалює ефективних рішень.
"І якщо Пригожин протримається 48 годин у тому статусі, в якому він зараз перебуває, контролюючи ту чи іншу об'ємну територію, то Путін, мені здається, втратить залишкові свої легітимності", - заявив Подоляк.
Він додав, що в РФ відбувається зараз громадянська війна.
"Тому що те, що ми з вами бачимо зараз, - це обнулення залишкової репутації Путіна. До цього моменту його вважали людиною, яка контролює процеси, консолідує еліту, його всі підтримують тощо. Зараз на ваших очах відбувається залишкове обвалення цього міфу", - заявив Подоляк.
Ситуація у РФ
Власник військової групи "Вагнера" Євген Пригожин розпочав 23 червня військовий переворот у Росії. Його війська йдуть у Москву, захоплюючи міста на шляху. При цьому в деяких населених пунктах та трасах пропутинські війська намагаються перешкодити "вагнерівцям".
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