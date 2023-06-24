Подоляк о перевороте в РФ: если Пригожин продержится 48 часов, Путин потеряет легитимность

Если основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продержится 48 часов, то российский диктатор Владимир Путин потеряет свою остаточную легитимность.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Настоящее время" .

По его словам, диктатор является человеком с отложенным принципом принятия решений, который достаточно труслив и не принимает эффективные решения.

"И если Пригожин продержится 48 часов в том статусе, в котором он сейчас находится, контролируя ту или иную объемную территорию, то Путин, мне кажется, потеряет остаточные свои легитимности", - заявил Подоляк.

Он добавил, что в РФ происходит сейчас гражданская война.

"Потому что то, что мы с вами видим сейчас, - это обнуление остаточной репутации Путина. До этого момента он считался человеком, который контролирует процессы, консолидирует элиту, его все поддерживают и так далее. Сейчас на ваших глазах происходит остаточное обрушение этого мифа", - заявил Подоляк.

Ситуация в РФ

Владелец военной группы "Вагнера" Евгений Пригожин начал 23 июня военный переворот в России. Его войска идут в Москву, захватывая города по пути. При этом в некоторых населенных пунктах и трассах пропутинские войска пытаются помешать "вагнеровцам".

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину - читайте об этом в нашем материале.

Обо всем происходящем в России читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.