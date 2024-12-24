Подоляк: Переговори Трампа і Путіна можливі лише через примус до сценарію США

На думку Подоляка, новообраний президент США Дональд Трамп, хоче отримати певні дивіденди від зустрічі з Путіним і від реалізації сценарію, який буде запропонований.

"Якщо він готовий грати в сценарій Путіна, ну тоді всі будуть розуміти, що це сценарій Путіна і Трамп навіть грає другорядну роль. Чесно кажучи, досі сумніваюсь, що це можливо фізично", - сказав Подоляк.

За його словами, Путін думає, наполягати на тому, що має право вбивати і має право перерозподіляти впливи, має право на переформатування міжнародного права.

"Чесно, я зовсім не розумію, що хоче отримати та чи інша людина, яка буде з ним (Путіним - ред.) вести переговори. З Російською Федерацією, ну навіть такі проміжні переговори. Тому що треба грати у свій сценарій. Якщо ти хочеш домінувати, ти маєш грати тільки у свій сценарій. А щоб грати з Росією у свій сценарій, ти маєш примусити Росію усвідомити, що це єдиноможливий сценарій - твій сценарій. Ну тобто сценарій Трампа, приміром, є єдиноможливим для Росії. А сценарій Трампа може бути запропонований РФ тільки через інструменти примусу," - заявив Подоляк.

Трамп хоче закінчити війну в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп заявляв про своє бажання швидко завершити війну Росії проти України. Він навіть пообіцяв зробити це протягом перших 24 годин свого президентства.

Як повідомляє Reuters, у Трампа розглядають три ключові сценарії завершення війни. Пропозиції надійшли від спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога, віцепрезидента США Джей Ді Венса та ексвиконувача обов’язків керівника розвідки Річарда Греннела. Усі варіанти передбачають заморожування конфлікту по лінії розмежування, що склалася.