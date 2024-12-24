Подоляк: Переговори Трампа і Путіна можливі лише через примус до сценарію США

Російський диктатор Володимир Путін є людиною, яка знаходиться в ірраціональному розумінні того, що відбувається. Він буде наполягати на всьому, щоб не програти війну.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна.
На думку Подоляка, новообраний президент США Дональд Трамп, хоче отримати певні дивіденди від зустрічі з Путіним і від реалізації сценарію, який буде запропонований.
"Якщо він готовий грати в сценарій Путіна, ну тоді всі будуть розуміти, що це сценарій Путіна і Трамп навіть грає другорядну роль. Чесно кажучи, досі сумніваюсь, що це можливо фізично", - сказав Подоляк.
За його словами, Путін думає, наполягати на тому, що має право вбивати і має право перерозподіляти впливи, має право на переформатування міжнародного права.
"Чесно, я зовсім не розумію, що хоче отримати та чи інша людина, яка буде з ним (Путіним - ред.) вести переговори. З Російською Федерацією, ну навіть такі проміжні переговори. Тому що треба грати у свій сценарій. Якщо ти хочеш домінувати, ти маєш грати тільки у свій сценарій. А щоб грати з Росією у свій сценарій, ти маєш примусити Росію усвідомити, що це єдиноможливий сценарій - твій сценарій. Ну тобто сценарій Трампа, приміром, є єдиноможливим для Росії. А сценарій Трампа може бути запропонований РФ тільки через інструменти примусу," - заявив Подоляк.
Обраний президент США Дональд Трамп заявляв про своє бажання швидко завершити війну Росії проти України. Він навіть пообіцяв зробити це протягом перших 24 годин свого президентства.
Як повідомляє Reuters, у Трампа розглядають три ключові сценарії завершення війни. Пропозиції надійшли від спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога, віцепрезидента США Джей Ді Венса та ексвиконувача обов’язків керівника розвідки Річарда Греннела. Усі варіанти передбачають заморожування конфлікту по лінії розмежування, що склалася.
Також Трамп пообіцяв говорити з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, щоб завершити війну.
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