ua ru
Вс, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подоляк о переговорах и "заморозке" войны: РФ продолжит устраивать "Бучи" и "Мариуполи"

Новина українською →
Украина, Воскресенье 18 сентября 2022 14:21
Подоляк о переговорах и "заморозке" войны: РФ продолжит устраивать "Бучи" и "Мариуполи" Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Россия не скрывает желания провести мирные переговоры и заморозить войну в Украине. Но это приведет лишь к повторению тех же зверств, которые уже совершены в Буче и Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телеканала Freedom.

"Все политики второго эшелона или бывшие политики как Берлускони, который заявил, что вместе с Меркель может помочь урегулировать конфликт. Вчера прозвучала официальная позиция президента Мексики Лопеса Абрадора, который зафиксировал российские позиции, что нужно немедленно надо прекратить огонь и начать переговоры", - отметил он

То есть, по мнению Подоляка, Абрадор предлагает остановиться на тех территориях, которые есть сейчас.

"Россия будет продолжать устраивать "Бучи" и "Мариуполи" на захваченных территориях. И таких неожиданных инициаторов достаточно много", - добавил он.

Кроме того, советник главы ОПУ указал, что есть еще одна российская стратегия, которую пытается продвигать ООН - это стратегия мелких переговоров - решение отдельных вопросов, чтобы снизить общий градус. По его словам, эта стратегия ведет к заморозке конфликта. Также он подчеркнул, что если сейчас заморозить войну, то Украина получит новый ее виток с новой интенсивностью, когда Россия решит вопрос с переоснащением и пополнением резервов.

Как сообщалось, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что во всем мире нужно на пять лет прекратить любые военные и торговые конфликты. В частности, мексиканский лидер призвал прекратить боевые действия в Украине на нынешней стадии и считать это точкой отсчета.

По мнению Подоляка так называемая "мирная инициатива" президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора выгодна только России, поскольку дает ей время для восстановления резервов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
Минус 230 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ в Украине
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники