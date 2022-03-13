Подоляк о переговорах с Россией: на конкретные результаты выйдем в считанные дни

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже подготовила свои предложения для переговоров с Россией из-за войны. По его словам, на конкретные результаты могут выйти уже в считанные дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter .

"Наши предложения на столе. Они жесткие. Касаются прежде всего прекращения огня и отвода войск. Мы принципиально не уступим ни в каких позициях. Россия это уже понимает и начинает конструктивно разговаривать. Думаю, что на конкретные результаты выйдем в считанные дни", - заявил он.

При этом он добавил, что представители российской делегации на переговорах уже не ультимативно что-либо говорят, а внимательно слушают предложения Украины.

"Украина не уступит свои позиции. Наши требования – окончание войны и вывод русских войск. Вижу, что понимание этого процесса и диалог", - добавил Подоляк.