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Подоляк о переговорах с Россией: на конкретные результаты выйдем в считанные дни

Автор: Валерия Полищук

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина уже подготовила свои предложения для переговоров с Россией из-за войны. По его словам, на конкретные результаты могут выйти уже в считанные дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Подоляка в Twitter.

"Наши предложения на столе. Они жесткие. Касаются прежде всего прекращения огня и отвода войск. Мы принципиально не уступим ни в каких позициях. Россия это уже понимает и начинает конструктивно разговаривать. Думаю, что на конкретные результаты выйдем в считанные дни", - заявил он.

При этом он добавил, что представители российской делегации на переговорах уже не ультимативно что-либо говорят, а внимательно слушают предложения Украины.

"Украина не уступит свои позиции. Наши требования – окончание войны и вывод русских войск. Вижу, что понимание этого процесса и диалог", - добавил Подоляк.

Ранее Подоляк заявил, что Россия использует примитивные технологии относительно переговоров Украины и РФ.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Ирина ПодолякВойна России против Украины