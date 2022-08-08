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Подоляк о переговорах с Россией: ее аппетиты возрастут и война продолжится

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

В настоящее время нет переговоров о войне и мире, потому что невозможно найти точку консенсуса. Однако если бы они состоялись сегодня, то аппетиты России возросли, и через некоторое время война б продолжилась.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию El Pais.

"Для России крайне важно закрепить за собой вновь захваченные территории. Для Украины дискуссия в этих условиях невозможна. Если переговоры состоятся сегодня, Россия захочет закрепить за собой оккупированные территории, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую, Луганскую области. Это будет означать, что аппетиты России возрастут, и через некоторое время мы получим продолжение войны", - заявил он.

По словам Подоляка, Россия станет гораздо более агрессивной на европейском рынке и создаст полный хаос.

"Европа дорого заплатит за это падением качества жизни. Если Европа хочет восстановить довоенную Украину, необходимо, чтобы мы тактически изгнали Россию с ее территории и чтобы она трансформировала свою нынешнюю агрессивную политическую систему. Только тогда Европа сможет вернуться к мирной жизни", - подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк добавил, что если сохранится хотя бы один очаг напряженности в отношениях с Россией, то будет война без конца.

"Если Россия не проиграет, она будет продолжать провоцировать Европу в таких анклавах, как Приднестровье, Грузия и Северный Казахстан", - заявил он.

Напомним, ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что нет никаких признаков того, что Россия хочет закончить войну против Украины путем переговоров.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский отметил, он не верит в желании РФ к дипломатии, и подчеркнул заявления Москвы о якобы готовности к диалогу, являются обычной ложью.

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Ирина ПодолякВойна России против Украины