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Подоляк о переговорах с РФ: "наши позиции неизменны"

Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Участник украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк сделал заявление о ходе этих переговоров по завершению войны. По его словам, украинская сторона не отказывается от своих позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Подоляка.

Советник руководителя Офиса президента заявил, что заявления представителей России о переговорах с Украиной лишь отражают запросы российской стороны и призваны спровоцировать напряжение в СМИ.

"Статус по переговорам. Заявления российской стороны - это лишь их запросы. Все заявления имеют целью, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа. Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами", - подчеркнул Подоляк.

Сегодня глава российской делегации Владимир Мединский сделал ряд заявлений относительно хода переговоров. В частности, он заявил о якобы "сближения позиций" касательно "нейтрального статуса" Украины, а также о нюансах по поводу гарантий безопасности Украины.

Напомним, также Мединский оценил возможность встречи президентов Украины и РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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