Подоляк о переговорах с РФ: игра в "русскую рулетку" с полным барабаном и роковым финалом

"Продолжение войны, террора и криминального шантажа. Ключевые параметры переговорного процесса озвучены президентом Владимиром Зеленским. Главное условие - вывод оккупационных российских войск со всех территорий Украины", - написал он.

Напомним, ранее Зеленский подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским хотел предложить ему организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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