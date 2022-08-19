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Подоляк о переговорах с РФ: игра в "русскую рулетку" с полным барабаном и роковым финалом

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерия Полищук

Переговоры с Россией - это игра с "русскую рулетку" с полным барабаном и роковым финалом для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Продолжение войны, террора и криминального шантажа. Ключевые параметры переговорного процесса озвучены президентом Владимиром Зеленским. Главное условие - вывод оккупационных российских войск со всех территорий Украины", - написал он.

Напомним, ранее Зеленский подчеркнул, что диалог с Россией возможен только в случае полного вывода оккупационных войск с украинской территории.

Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским хотел предложить ему организовать встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Ирина ПодолякВойна России против УкраиныРоссийская Федерация