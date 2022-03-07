Подоляк о переговорах: "эта страна считает, что насилие над мирным населением - аргумент"

Об этом советник главы Офиса президента написал в Twitter .

"Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением - это аргумент. Докажем, что это не так", - говорит Михаил Подоляк.

Он отметил, что не стоит обращать внимание на "токсичные фамилии".

"Не обращайте внимания на разные токсичные фамилии вроде Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости русские", - добавил он.