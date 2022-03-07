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Подоляк о переговорах: "эта страна считает, что насилие над мирным населением - аргумент"

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 16:43
Подоляк о переговорах: "эта страна считает, что насилие над мирным населением - аргумент" Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Напередодні третього раунду переговорів, які розпочалися 7 березня після 16: 00 між українською та російською делегаціями, Михайло Подоляк зробив заяву.

Об этом советник главы Офиса президента написал в Twitter.

"Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением - это аргумент. Докажем, что это не так", - говорит Михаил Подоляк.

Он отметил, что не стоит обращать внимание на "токсичные фамилии".

"Не обращайте внимания на разные токсичные фамилии вроде Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости русские", - добавил он.

Напомним, что днем 7 марта украинская делегация прибыла на переговоры с Россией.

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