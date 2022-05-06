Подоляк о "параде пленных" в Мариуполе: это насмешка РФ над Женевской конвенцией

В частности, он провел аналогию с "парадом пленных" 24 августа 2014 года в оккупированном Донецке, когда украинских бойцов провели по улицам, забрасывая мусором.

"Спустя 8 лет Кремль решил повторить "спектакль" 9 мая в Мариуполе. Для этого кроме военнопленных планируют переодевать в форму гражданских. Это демонстративная насмешка со стороны России над Женевской конвенцией", - отметил Подоляк.

По его словам, украинская сторона будет фиксировать каждого, кто занимается унижением и истязанием пленных.

"Сейчас Книга палачей обновляется, но однажды имена из нее начнут вычеркиваться. Эти преступления без срока давности", - добавил он.