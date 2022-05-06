Подоляк про "парад полонених" у Маріуполі: це насмішка РФ над Женевською конвенцією

Зокрема, він провів аналогію з "парадом полонених" 24 серпня 2014 року в окупованому Донецьку, коли українських бійців провели вулицями, закидаючи сміттям.

"Через 8 років Кремль вирішив повторити "спектакль" 9 травня в Маріуполі. Для цього крім військовополонених планують переодягати у форму цивільних. Це демонстративна насмішка з боку Росії над Женевською конвенцією", - зазначив Подоляк.

За його словами, українська сторона фіксуватиме кожного, хто займається приниженням і катуванням полонених.

"Зараз Книга катів оновлюється, але одного разу імена з неї почнуть викреслюватися. Ці злочини без терміну давності", - додав він.