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Подоляк озвучил итоги переговоров Украины и России в Стамбуле

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подвел итоги стамбульского раунда переговоров Украины и России. Среди них новые гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter.

"Стамбульский итог. Юридические гарантии, которые обеспечивают новый контур безопасности Украины (аналог пятой статьи НАТО). Возвращение проблематики Крыма в переговорную повестку дня. Доказательство состоятельности украинской государственности. Начало пересмотра глобальных принципов безопасности и роли институтов", - отметил советник главы ОПУ.

Напомним, ранее Михаил Подоляк заявил, что через считанные дни Украина и Россия выйдут на конкретную риторику по мирному договору.

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