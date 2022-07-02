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Подоляк ответил, сколько надо времени на поставки Украине необходимого оружия

Новина українською →
Киев, Суббота 02 июля 2022 09:59
Подоляк ответил, сколько надо времени на поставки Украине необходимого оружия Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В вопросе военной помощи Украине от союзников, необходимой для деблокады и контрнаступления, нужно учитывать две вещи. Это бюрократия и само количество оружия на складах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

По его словам, с точки зрения бюрократии, процесс будет проходить быстро.

"Первая составляющая - это бюрократия. Там нужно подписать определенное количество документов, в частности, как будем использовать, как забирать, куда будем доставлять. Этой части уже нет. Бюрократии для Украины нет. Имею в виду с точки зрения поставок оружия наших партнеров", - объясняет Подоляк.

Впрочем, советник руководителя Офиса президента обращает внимание на второй, более важный аспект.

"Есть другой фактор - проблема количества этого оружия на складах. Его надо доделать, потому что никто столько не собирал, как Россия. Поэтому сейчас его дорабатывают, что-то расконсервируют на складах, и это быстро пойдет в Украину - месяц, два, три", - говорит Подоляк.

Он добавил, что как только есть определенное количество того или иного оружия - его должны передать Украине, которая его будет использовать.

Напомним, 1 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 820 млн долларов. Он включает две системы противовоздушной обороны NASAMS и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что анонсированный ранее пакет военной помощи от США уже в ближайшем будущем отправится на передовую.

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