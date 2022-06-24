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Подоляк ответил Лаврову на заявления по Украине и указал, кто на самом деле "нацист"

Новина українською →
Киев, Пятница 24 июня 2022 12:29
Подоляк ответил Лаврову на заявления по Украине и указал, кто на самом деле "нацист" Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорит, что украинцы на оккупированных территориях "не хотят жить под нацистами". Так почему бы тогда россиянам, которые ими и являются, не дать покой нашим гражданам?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что жители оккупированных территорий "не желают жить под контролем нацистской власти". Хорошо, что вы это понимаете. Так, может, пусть русские нацистские оккупационные войска перестанут издеваться над людьми, уберутся и дадут им покой?" - написал Подоляк.

Что сказал Лавров

Напомним, недавно российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Национальной гостелерадиокомпании Беларуси намекнул, что в случае возобновления переговоров с Украиной Россия не собирается отказываться от территорий, которые после 24 февраля ее войска оккупировали и назвал украинскую власть "нацистами".

"У большинства населения даже в мыслях нет снова возвращаться под контроль неонацистской власти или власти, что всячески потакает неонацизму", - сказал Лавров.

Добавим, ранее Лавров заявлял, что Россия якобы не вторгалась в Украину и им пришлось начать спецоперацию.

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