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Подоляк відповів Лаврову на заяви щодо України і вказав, хто насправді "нацист"

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 12:29
Подоляк відповів Лаврову на заяви щодо України і вказав, хто насправді "нацист" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров каже, що українці на окупованих територіях "не хочуть жити під нацистами". То чому б тоді росіянам, які ними і являються, не дати спокій нашим громадянам?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляє, що мешканці окупованих територій "не бажають жити під контролем нацистської влади". Добре, що ви це розумієте. То, може, нехай російські нацистські окупаційні війська перестануть знущатися з людей, заберуться й дадуть їм спокій?" - написав Подоляк.

Що сказав Лавров

Нагадаємо, нещодавно російський міністр закордонних справ Сергій Лавров в інтерв'ю Національній держтелерадіокомпанії Білорусі натякнув, що у разі поновлення переговорів з Україною Росія не збирається відмовлятися від територій, які після 24 лютого зайняли її війська, назвавши українську владу "нацистами".

"У більшості населення навіть думки немає знову повертатися під контроль неонацистської влади чи влади, що всіляко потурає неонацизму", - сказав Лавров.

Додамо, раніше Лавров заявляв, що Росія нібито не вторгалася до України і їм довелося розпочати спецоперацію.

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