Подоляк об отказе Кремля от термина "денацификация": Это то, что ждет РФ в ближайшее время

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отказ руководства России от использования термина "денацификация". Он считает, что именно этот процесс ждет РФ в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Подоляка в Twitter .

"Кремль решил отказаться от термина "денацификация", поскольку исследования показали, что россияне не знают его значения и с трудом произносят. Шутки в сторону? Вы вторглись в другую страну, массово убивали мирных жителей под надуманным предлогом, а потом просто передумали", - написал советник главы ОП.

При этом Подоляк уверен, что граждане РФ должны интерпретировать этот термин, поскольку "денацификация - это то, что массово ожидает Россию в ближайшем будущем". Он добавил, что мир должен уничтожить российский нацизм.