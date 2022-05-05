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Подоляк про відмову Кремля від терміну "денацифікація": це те, що чекає РФ найближчим часом

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував відмову керівництва Росії від використання терміна "денацифікація". Він вважає, що саме цей процес чекає РФ найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.

"Кремль вирішив відмовитися від терміна "денацифікація", оскільки дослідження показали, що росіяни не знають його значення і насилу вимовляють. Жарти в сторону? Ви вторглися в іншу країну, масово вбивали мирних жителів під надуманим приводом, а потім просто передумали", - написав радник голови ОП.

При цьому Подоляк впевнений, що громадяни РФ повинні інтерпретувати цей термін, оскільки "денацифікація - це те, що масово очікує Росію в найближчому майбутньому". Він додав, що світ повинен знищити російський нацизм.

Нагадаємо, за даними дослідників, що у Росії скоротили використання терміна "денацифікація". Причиною цьому стало те, що росіяни не розуміють значення даного терміна.

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