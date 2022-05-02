Подоляк об обвинениях Лаврова в адрес евреев: Москва ищет оправдания геноциду в Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк уверен, что оскорбления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в сторону евреев имеют логическое объяснение. Таким образом Кремль хочет оправдать массовые убийства в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

По его словам, откровенные антисемитские заявления Лаврова - еще одно свидетельство, что именно Россия является правопреемником нацистской идеологии.

"Пытаясь переписать историю, Москва просто ищет аргументы для оправдания массовых убийств украинцев", - уверен он.

Отметим, ранее Подоляк рекомендовал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову не делать заявлений о переговорах между Киевом и Москвой. Он добавил, что ему часто приходиться говорить о расхождении между фактами и "фантазиями" российской стороны.

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