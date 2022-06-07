ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подоляк обратился к украинцам: Не пугайтесь новостей о том, что мы что-то отдаем

Новина українською →
Киев, Вторник 07 июня 2022 13:17
Подоляк обратился к украинцам: Не пугайтесь новостей о том, что мы что-то отдаем Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцам не стоит пугаться новостей о том, что "мы что-то отдаем". Ведь украинские военные вымотают силы России и отвоюют свои территории обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка во время видеообращения.

"Это война. Идут тактические маневры. Что-то отдаем, что-то забираем. Россиян больше, у них больше техники. Безусловно, война идет очень интенсивная, но, надо сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем обратно, давалось россиянам большой кровью, мы должны их измотать", - пояснил Подоляк.

Он отметил, все, что мы сейчас отдаем и все, что забираем обратно - все будет полностью украинским.

"Нужно немного подождать. Работают профессионалы. Ждем оружие, санкции, которые должны добить Российскую Федерацию. После этого обязательно все вернем", - подытожил Подоляк.

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинская армия может в полной мере перейти в контрнаступление во второй половине июня или в августе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Ирина Подоляк Война России против Украины
NEWS
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
DAILY
Право на самозащиту. Почему украинцы за легализацию оружия и когда это может произойти
Вадим ДенисенкоИсполнительный директор Украинского Института будущего, советник главы МВД Право на самозащиту. Почему украинцы за легализацию оружия и когда это может произойти