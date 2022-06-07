Подоляк звернувся до українців: Не лякайтеся новин про те, що ми щось віддаємо

Українцям не варто лякатися новин про те, що "ми щось віддаємо". Адже українські військові вимотають сили Росії та відвоюють свої території назад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка під час відеозвернення.

"Це війна. Ідуть тактичні маневри. Щось віддаємо, щось забираємо. Росіян більше, у них більше техніки. Безумовно, війна йде дуже інтенсивна, але, треба зробити так, щоб кожне село, яке ми віддаємо тимчасово, а потім забираємо назад, давалося росіянам великою кров'ю, ми маємо їх вимотати", - пояснив Подоляк.

Він наголосив, все, що ми зараз віддаємо і все, що забираємо назад - все буде повністю українським.

"Потрібно трохи зачекати. Працюють професіонали. Чекаємо на зброю, санкції, які мають добити Російську Федерацію. Після цього обов'язково все повернемо", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, за словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, українська армія може повною мірою перейти в контрнаступ у другій половині червня або в серпні.

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