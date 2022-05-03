Подоляк о новых упреках РФ Израиля: Есть ли страна, которая для России сегодня не является нацистской?

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинение Израиля российским Министерством иностранных дел в поддержке "неонацистского режима" Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Подоляка в Twitter.
Советник Ермака предположил, что российские власти сегодня готовы назвать нацистами подавляющее большинство стран мира. Исключение – зависимые от РФ авторитарные режимы.
"После обвинения Кремлем Израиля (!) в государственной поддержке нацизма есть только один вопрос. Есть ли в мире хоть какая-то страна, которая, по мнению России, сегодня не является нацистской? Кроме Сирии, Беларуси и Эритреи, конечно", – написал Подоляк.
Ранее Израиль принял решение о увеличении гуманитарной и военной помощи Украине. Причиной такого шага стали последние заявления главы российского МИД Лаврова.
Кстати, Украина перенесла День победы над нацизмом во Второй мировой на 8 мая.
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