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Подоляк о новых целях России по захвату юга Украины: наши ВСУ готовы к таким планам

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 21:27
Подоляк о новых целях России по захвату юга Украины: наши ВСУ готовы к таким планам Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк высказался относительно заявления в России о намерение захватить южную часть наших территорий. Отметил, что украинские защитники готовы к такому сценарию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Подоляка.

"Неожиданно некто замкомандующего войсками ЦВО России Миннекаев публично заявил о том, что его страна всегда всем врала и что она на самом деле хотела тупо украсть часть территории Украины. С выходом в Приднестровье, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже "угнетают русскоязычное население". Захватить территорию, уничтожив при этом как можно больше украинцев. И разрушив как можно больше наших городов", - заявил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, о соответствующих намерениях России, наши ВСУ уже готовы и охотно "выскажутся" по этому поводу.

В то же время Миннекаев публично подтвердил намерение России и в дальнейшем совершать военные преступления с массовыми убийствами гражданских.

"Всю эту "армию России" вместе с Росгвардией как официальных карателей на дух не переносят на всей территории Украины, которая временно находится под оккупацией. И поэтому там у карателей уже горит земля под ногами", - добавил Подоляк.

Также Подоляк посоветовал "освободителям" готовиться к "теплой встрече", если они и вправду попытаются пойти в наступление.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия в рамках "операции" по захвату юга Украины намерен выйти в оккупированный Приднестровский район Молдовы.

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