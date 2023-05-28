Подоляк про нічну атаку Києва: одного разу "Шахед" знайде дорогу до свого виробника

"Зло завжди вимагає чітких оцінок. Сьогоднішній Іран - це терористичний режим, що становить загрозу для Європи і Близького Сходу. Його ядерні експерименти становлять небезпеку для всього світу", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що Тегеран став ключовим союзником Москви у війні проти України, навмисно постачаючи їй зброю для атак на цивільні міста.

"Сьогоднішня атака на Київ із застосуванням 50 "Шахедів" у День міста - ще одне красномовне підтвердження цієї істини", - додав він.

Подоляк припустив, що з юридичного погляду Іран допомагає Кремлю з прямим умислом і усвідомлює наслідки своїх дій.

"А наслідки обов'язково будуть. Саме тому президент Володимир Зеленський вносить до парламенту проєкт постанови про введення санкцій проти Ірану на 50 років. Україна продовжуватиме називати лопату лопатою", - наголосив він.

Водночас він нагадав іранській владі про закон бумеранга.

"Сьогодні я хотів би нагадати офіційному Тегерану основні закони життя, зокрема, закон бумеранга. Нехай вас не бентежить ілюзія географічної віддаленості або нерозуміння пріоритетів України сьогодні. Будучи випущеним на волю, "Шахед" одного разу обов'язково знайде дорогу до свого виробника", - підкреслив Подоляк.

Масштабна атака дронів з початку війни

Вночі 28 травня окупанти запустили по Україні найбільшу кількість дронів з початку повномасштабного вторгнення. Українським військовим за допомогою ППО вдалося збити 52 дрони з 54.

При цьому в районі столиці військові знищили понад 40 дронів. У Києві в чотирьох різних впали уламки. Унаслідок інциденту в Голосіївському районі почалася пожежа, а в Печерському районі були руйнування. Одна людина загинула, ще двоє - дістали поранення.

Усі деталі атаки російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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