Подоляк назвал главные "достижения" русских в войне против Украины

Михаил Подоляк насчитал 13 "достижений" русских в войне против Украины. Среди "побед" - украденные унитазы и собачьи будки, изнасилованые женщины и убитые дети, а также объединение Европы и всего Мира против одной России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Михаила Подоляка в телеграмм.

"За 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тысячи своих солдат (убитыми), семерых (по неподтвержденным пока данным - девяти) генералов. "Русские военные корабли" ("Москва" в том числе) научились следовать по правильному адресу. Доказали миру (с фото- и видеофиксацией), что россияне - это синоним массового насилия, убийства детей, сжигание трупов мирных граждан", - пишет Михаил Подоляк.

В частности, чиновник отмечает, что Россия настолько "богатая" страна, что ее армия массово крадет у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи.

"Выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов. Объединили Европу в презрении к россиянам и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов. НАТО быстро расширяется за счет финнов и шведов ", – добавил Подоляк.