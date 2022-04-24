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Подоляк назвал главные "достижения" русских в войне против Украины

Фото: Подоляк назвал главные "достижения" русских в войне против Украины (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Михаил Подоляк насчитал 13 "достижений" русских в войне против Украины. Среди "побед" - украденные унитазы и собачьи будки, изнасилованые женщины и убитые дети, а также объединение Европы и всего Мира против одной России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения Михаила Подоляка в телеграмм.

"За 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тысячи своих солдат (убитыми), семерых (по неподтвержденным пока данным - девяти) генералов. "Русские военные корабли" ("Москва" в том числе) научились следовать по правильному адресу. Доказали миру (с фото- и видеофиксацией), что россияне - это синоним массового насилия, убийства детей, сжигание трупов мирных граждан", - пишет Михаил Подоляк.

В частности, чиновник отмечает, что Россия настолько "богатая" страна, что ее армия массово крадет у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи.

"Выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов. Объединили Европу в презрении к россиянам и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов. НАТО быстро расширяется за счет финнов и шведов ", – добавил Подоляк.

Пред этим советник главы Офиса президента и участник переговорной делегации Михаил Подоляк предлагает России провести специальный раунд переговоров для спасения защитников Мариуполя. А также ввести реальное пасхальное перемирие в городе.

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