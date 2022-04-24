Подоляк назвав головні "досягнення" росіян у війні проти України

Радник глави ОП України Михайло Подоляк нарахував 13 "досягнень" росіян у війні проти України. Серед "перемог" - вкрадені унітази і собачі будки, згвалтовані жінки і вбиті діти, а також об'єднання Європи і всього Cвіту проти однієї Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Михайла Подоляка в Telegram.

"За 60 днів немислимо швидко втратили майже 22 тисячі своїх солдатів (убитими), сімох (за непідтвердженими поки даними - дев'ятьох) генералів. "Російські військові кораблі" ("Москва" в тому числі) навчилися слідувати за правильною адресою. Довели світу (з фото - і відеофіксацією), що росіяни – це синонім масового насильства, вбивства дітей, спалювання трупів мирних громадян", - пише Михайло Подоляк.

Зокрема посадавець наголошує, що Рф настільки "багата" країна, що її армія масово краде в українців унітази, собачі будки, ношені речі.



"Випустили по українських містах 1700 крилатих ракет, руйнуючи наш древній Київ, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Чернігів. Об'єднали Європу в презирстві до росіян і обнулили всіх своїх шредер-курц-лобістів. НАТО швидко розширюється за рахунок фінів і шведів", - додав Подоляк.