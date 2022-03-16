Подоляк назвал единственную опцию, которая остановит войну с Россией

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что единственная опция, которая позволит остановить войну России против Украины - это переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителем Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью PBS.
"Объективно, единственная опция, которая остановит войну - это прямые переговоры между двумя президентами. И именно над этим мы работаем в ходе мирных переговоров. Мы нарабатываем документ, который будут в дальнейшем обсуждать и подписывать президенты", - заявил он.
По словам Подоляка, подписание соглашения может произойти довольно скоро.
"Это единственный способ завершить войну", - подчеркнул он
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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