Подоляк назвав єдину опцію, яка зупинить війну з Росією

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що єдина опція, яка дозволить зупинити війну Росії проти України - це переговори між президентом України Володимиром Зеленським і керівником Кремля Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю PBS.
"Об'єктивно, єдина опція, яка зупинить війну - це прямі переговори між двома президентами. І саме над цим ми працюємо в ході мирних переговорів. Ми напрацьовуємо документ, який будуть надалі обговорювати і підписувати президенти", - заявив він.
За словами Подоляка, підписання Угоди може відбутися досить скоро.
"Це єдиний спосіб завершити війну", - підкреслив він
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