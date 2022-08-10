Подоляк назвал "дешевым спектаклем" намерения России обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС

Россия пытается в стенах ООН обвинить Украину в обстрелах Запорожской АЭС. Однако Москве не удастся этого сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

Он заявил, что Россия проводит провокации на крупнейшей в Европе атомной станции, минирует ее территории и обстреливает из нее города. Однако в своих преступных действиях РФ стремится обвинить украинских военных.

"Кремль хочет инициировать очередное дешевое представление в стенах ООН, но забывает: мир не работает по правилам российского телевидения", - написал он.

Стоит отметить, что Россия обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание 11 августа, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.