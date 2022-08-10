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Подоляк назвав "дешевим спектаклем" наміри Росії звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС

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Київ, Середа 10 серпня 2022 18:14
Подоляк назвав "дешевим спектаклем" наміри Росії звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія намагається в стінах ООН звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС. Проте Москві не вдасться цього зробити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він заявив, що Росія здійснює провокації на найбільшій в Європі атомній станції, мінує її території та обстрілює з неї міста. Проте у своїх злочинних діях РФ прагне звинуватити українських військових.

"Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення", - написав він.

Варто зазначити, що Росія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання 11 серпня, щоб обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, що Росія 5 та 6 серпня обстріляла Запорізьку АЕС, через що з'явилася загроза витоку радіації.

У МАГАТЕ зазначили, що поки ядерної загрози немає, але зафіксовані пошкодження.

Водночас країни G7 засудили дії Росії, закликали повернути Україні контроль над ЗАЕС та пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.

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