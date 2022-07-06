Подоляк напомнил Западу о нехватке в Украине систем ПРО

Украина ежедневно страдает от российских ракетных ударов. Однако Запад не спешит предоставлять Украине противоракетную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Украины Михаила Подоляка .

"Санкции делают невозможным производство Россией новых ракет, но Москва имеет много старых. Наши партнеры имеют много систем ПРО, но каждую ночь Россия продолжает терроризировать именно украинские города", - написал Подоляк.

Он подчеркнул, что нет никакой эскалации в том, чтобы дать Украине системы противоракетной обороны.