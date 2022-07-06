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Подоляк напомнил Западу о нехватке в Украине систем ПРО

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 21:25
Подоляк напомнил Западу о нехватке в Украине систем ПРО Фото: Михаил Подоляк, советник главы ОП Украины (presedent.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Украина ежедневно страдает от российских ракетных ударов. Однако Запад не спешит предоставлять Украине противоракетную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Украины Михаила Подоляка.

"Санкции делают невозможным производство Россией новых ракет, но Москва имеет много старых. Наши партнеры имеют много систем ПРО, но каждую ночь Россия продолжает терроризировать именно украинские города", - написал Подоляк.

Он подчеркнул, что нет никакой эскалации в том, чтобы дать Украине системы противоракетной обороны.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил о необходимость предоставить Украине современные системы ПРО.

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Ирина Подоляк
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