Подоляк нагадав Заходу про брак в Україні систем ПРО

Україна щодня страждає від російських ракетних ударів. Однак Захід не поспішає надавати Україні протиракетну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Михайла Подоляка .

"Санкції унеможливлюють виробництво Росією нових ракет, але Москва має багато старих. Наші партнери мають багато систем ПРО, але щоночі Росія продовжує тероризувати саме українські міста", - написав Подоляк.

Він наголосив, що немає жодної ескалації в тому, щоб дати Україні системи протиракетної оборони.