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Подоляк нагадав Заходу про брак в Україні систем ПРО

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Україна, Середа 06 липня 2022 21:25
Подоляк нагадав Заходу про брак в Україні систем ПРО Фото: Михайло Подоляк, радник глави ОП України (presedent.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Україна щодня страждає від російських ракетних ударів. Однак Захід не поспішає надавати Україні протиракетну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави ОП України Михайла Подоляка.

"Санкції унеможливлюють виробництво Росією нових ракет, але Москва має багато старих. Наші партнери мають багато систем ПРО, але щоночі Росія продовжує тероризувати саме українські міста", - написав Подоляк.

Він наголосив, що немає жодної ескалації в тому, щоб дати Україні системи протиракетної оборони.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив про необхідність надати Україні сучасні системи ПРО.

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Ірина Подоляк
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