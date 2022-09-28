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Подоляк про мобілізацію в РФ: Путін планує воювати силами людей похилого віку та офісного планктону

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Київ, Середа 28 вересня 2022 15:09
Подоляк про мобілізацію в РФ: Путін планує воювати силами людей похилого віку та офісного планктону Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Російський диктатор Володимир Путін планує смертельно воювати в Україні силами людей похилого віку та офісного планктону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Мобілізація по-російськи... Мобілізованих не екіпірують, не навчають, не готують, а одразу відправляють у місця активних бойових дій. У мобілізованих немає жетонів, щоб їх не можна було ідентифікувати. Путін планує смертельно воювати силами людей похилого віку та офісного планктону", - написав він.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

Через кілька днів після цього Генштаб доповідав, що військове командування Росії вже почало відправляти до зони бойових дій мобілізованих громадян без підготовки.

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Ірина Подоляк Війна Росії проти України Мобілізація в Росії
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