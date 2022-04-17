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Подоляк о мобилизации в ОРДЛО: у жителей Донбасса исчезают иллюзии о России

Новина українською →
Киев, Воскресенье 17 апреля 2022 16:15
Подоляк о мобилизации в ОРДЛО: у жителей Донбасса исчезают иллюзии о России Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

В Офисе президента Украины считают, что у жителей оккупированного Донбасса исчезают иллюзии по поводу России. И способствует этому принудительная мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, Россия продолжает принудительно мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"От призыва не спасают даже блат или связи с местной администрацией, поскольку российские кураторы недовольны выполнением плана. Мобилизованных отправляют в бой без какой-либо подготовки или экипировки. Российские солдаты используют их как пушечное мясо - бросают вперед для определения украинских огневых позиций. Потери безумны. Домой приходят похоронки", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что 8 лет Россия рассказывала, что якобы спасает Донбасс.

"Сегодня маски окончательно сброшены. Стерт с лица земли Мариуполь, ракетные удары по Краматорску, принудительная мобилизация. У жителей Донбасса исчезают иллюзии по поводу России. Когда Украина освободит Донбасс, туда наконец-то вернется мир и жизнь", - добавил он.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что зафиксированы случаи мобилизации несовершеннолетних в ОРДЛО.

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