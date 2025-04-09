Подоляк про мита Трампа: Україна має "достатньо вигідні" позиції

Нові мита президента США Дональда Трампа змінять світову економіку. Україна не залишиться осторонь, однак вона має "досить вигідні" позиції у порівнянні з іншими країнами.

"Ну це (нові мита Трампа - ред.) ламає глобальні правила. Ви ж розумієте, це буде мати вплив на глобальну економіку, це буде мати вплив на перерозподіл і фінансових, і торгівельних потоків, будуть будуватися нові економічні альянси", - зазначив Подоляк.

Однак, за його словами, вони не так сильно зачеплять Україну, як більш експортноорієнтовані держави.

"Давайте все ж таки об'єктивно дивитись. В нас, скажімо так, експорт і імпорт трошки виглядають інакше. Тобто ми набагато більше імпортуємо. В нас там 3,5 млрд доларів імпорту зі США і всього на 800 мільйонів експорту. Тобто, скоріше, для нас переговорні позиції достатньо прості тут. Тобто, можна отримати і зниження, і виходи з цих 10% і так далія", - розповів посадовець.

Разом з тим Подоляк додав, що питання тарифів Трампа має більш широке значення.

"Питання в тому, що це стратегія, знову ж таки, Сполучених Штатів. Вони пропонують всім такі-то мита, а далі переговорені процеси, які мають вирівняти торгівельні баланси Сполучених Штатів. Тобто вони хочуть вийти на менший відсоток держборгу як такого. Ну і сформувати нові торгівельні ланцюжки", - додав радник.

Україна буде опосередковано в цьому всьому брати участь, зазначив Подоляк. Оскільки відсоток товарообігу між Україною і США не такий суттєвий як, наприклад, між Україною і ЄС в цілому.

"Але своєю чергою мита для ЄС буде впливати на виробництво в ЄС, на підняття цін на відповідні ланцюжки товарів. І це все буде впливати на глобальний економічний процес. Чи ми маємо в цьому брати участь? Безумовно. Чи маємо вести переговори в рамках Сполучені Штати - Україна, в тому числі щодо мит? Безумовно. Але в нас позиції достатньо вигідні", - підсумував Подоляк.