Подоляк про мита Трампа: Україна має "достатньо вигідні" позиції
Нові мита президента США Дональда Трампа змінять світову економіку. Україна не залишиться осторонь, однак вона має "досить вигідні" позиції у порівнянні з іншими країнами.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Ну це (нові мита Трампа - ред.) ламає глобальні правила. Ви ж розумієте, це буде мати вплив на глобальну економіку, це буде мати вплив на перерозподіл і фінансових, і торгівельних потоків, будуть будуватися нові економічні альянси", - зазначив Подоляк.
Однак, за його словами, вони не так сильно зачеплять Україну, як більш експортноорієнтовані держави.
"Давайте все ж таки об'єктивно дивитись. В нас, скажімо так, експорт і імпорт трошки виглядають інакше. Тобто ми набагато більше імпортуємо. В нас там 3,5 млрд доларів імпорту зі США і всього на 800 мільйонів експорту. Тобто, скоріше, для нас переговорні позиції достатньо прості тут. Тобто, можна отримати і зниження, і виходи з цих 10% і так далія", - розповів посадовець.
Разом з тим Подоляк додав, що питання тарифів Трампа має більш широке значення.
"Питання в тому, що це стратегія, знову ж таки, Сполучених Штатів. Вони пропонують всім такі-то мита, а далі переговорені процеси, які мають вирівняти торгівельні баланси Сполучених Штатів. Тобто вони хочуть вийти на менший відсоток держборгу як такого. Ну і сформувати нові торгівельні ланцюжки", - додав радник.
Україна буде опосередковано в цьому всьому брати участь, зазначив Подоляк. Оскільки відсоток товарообігу між Україною і США не такий суттєвий як, наприклад, між Україною і ЄС в цілому.
"Але своєю чергою мита для ЄС буде впливати на виробництво в ЄС, на підняття цін на відповідні ланцюжки товарів. І це все буде впливати на глобальний економічний процес. Чи ми маємо в цьому брати участь? Безумовно. Чи маємо вести переговори в рамках Сполучені Штати - Україна, в тому числі щодо мит? Безумовно. Але в нас позиції достатньо вигідні", - підсумував Подоляк.
Нові тарифи Трампа
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн. Він пояснив цей крок необхідністю реагувати на "несправедливі тарифи", які інші держави застосовують щодо американської продукції.
Згідно з документом, для окремих країн запроваджуються взаємні мита в діапазоні від 11% до 48%, тоді як для решти діятиме "базова" ставка у 10%.
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