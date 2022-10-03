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Подоляк про критику армії РФ з боку Кадирова та Пригожина: павуки почали шукати винного

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Київ, Понеділок 03 жовтня 2022 11:59
Подоляк про критику армії РФ з боку Кадирова та Пригожина: павуки почали шукати винного Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії вже починають шукати винного у поразках на фронті. Зокрема, з критикою російської армії виступили глава Чечні Рамзан Кадиров та власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він підкреслив, що діями російських військ в Україні керують безліч чиновників і політиків РФ, зокрема і глава Кремля Володимир Путін.

"Хто керує військовими діями в Росії: кремлівські клерки, внутрішні спецслужби, власники ПВК із зеків, хазяїн Чечні, z-пропагандисти, особисто Путін", - зазначив він.

Проте після низки поразок на фронті в Росії вже почали шукати винного.

"Павуки в закритій банці почали свою роботу з пошуку винного. Хтось не виживе", - додав Подоляк.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що Кадиров та "повар Путіна" Пригожин критикують військове командування РФ. Це своєю чергою підриває авторитет Путіна.

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Володимир Путін Російська Федерація Кадиров ПВК Вагнера Офіс президента
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