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Подоляк о критике армии РФ со стороны Кадырова и Пригожина: пауки начали искать виновного

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Киев, Понедельник 03 октября 2022 11:59
Подоляк о критике армии РФ со стороны Кадырова и Пригожина: пауки начали искать виновного Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В России уже начинают искать виновного в поражениях на фронте. В частности, с критикой российской армии выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он подчеркнул, что действиями российских войск в Украине руководят множество чиновников и политиков РФ, в том числе глава Кремля Владимир Путин.

"Кто руководит военными действиями в России: кремлевские клерки, внутренние спецслужбы, владельцы ЧВК из зэков, хозяин Чечни, z-пропагандисты, лично Путин", - отметил он.

Однако после ряда поражений на фронте в России уже начали искать виновного.

"Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виновного. Кто-то не выживет", - добавил Подоляк.

Напомним, аналитики ISW отмечают, что Кадыров и "повар Путина" Пригожин критикуют военное командование РФ. Это в свою очередь подрывает авторитет Путина.

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Владимир Путин Российская Федерация Кадыров ЧВК Вагнера Офис президента
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