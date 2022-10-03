Подоляк о критике армии РФ со стороны Кадырова и Пригожина: пауки начали искать виновного
В России уже начинают искать виновного в поражениях на фронте. В частности, с критикой российской армии выступили глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Он подчеркнул, что действиями российских войск в Украине руководят множество чиновников и политиков РФ, в том числе глава Кремля Владимир Путин.
"Кто руководит военными действиями в России: кремлевские клерки, внутренние спецслужбы, владельцы ЧВК из зэков, хозяин Чечни, z-пропагандисты, лично Путин", - отметил он.
Однако после ряда поражений на фронте в России уже начали искать виновного.
"Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виновного. Кто-то не выживет", - добавил Подоляк.
Напомним, аналитики ISW отмечают, что Кадыров и "повар Путина" Пригожин критикуют военное командование РФ. Это в свою очередь подрывает авторитет Путина.
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