Подоляк різко відповів на чергову абсурдну заяву Кремля

"Жодних "територій України, записаних у Конституцію Росії", на які "претендує Росія", немає… Є лише тимчасово окуповані території України, на яких відбуваються активні бойові дії. Території буде звільнено", - заявив він.

Подоляк також зауважив, що "Конституція Росії" не має стосунку до сталих юридичних документів і її зміст не може братися до розгляду.

Що передувало

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив виданню The New York Times, що на поточний момент для укладення мирної угоди з Україною немає підстав.

При цьому він додав, що Кремль має намір контролювати окуповані території України.

"Ми просто хочемо контролювати всі ті території, які тепер записані в нашій Конституції як наші", - заявив Пєсков.

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