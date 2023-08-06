Подоляк резко ответил на очередное абсурдное заявление Кремля

"Никаких "территорий Украины, записанных в Конституцию России", на которые "претендует Россия", нет... Есть только временно оккупированные территории Украины, на которых происходят активные боевые действия. Территории будут освобождены", - заявил он.

Подоляк также отметил, что "Конституция России" не имеет отношения к устойчивым юридическим документам и ее содержание не может приниматься к рассмотрению.

Что предшествовало

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил изданию The New York Times, что на текущий момент для заключения мирного соглашения с Украиной нет оснований.

При этом он добавил, что Кремль намерен контролировать оккупированные территории Украины.

"Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши", - заявил Песков.

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