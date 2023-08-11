Подоляк про ізоляцію Путіна: не "санкційний захід", а питання особистої гігієни

"Кожен політичний лідер сьогодні має розуміти: будь-які контакти з офіційно розшукуваним воєнним злочинцем (aka президентом Росії) є не дипломатичною роботою, а міжнародним маніфестом - декларацією підтримки геноциду, терору та воєнних злочинів. Натомість ізоляція свого імені від Росії сьогодні є не якимсь "санкційним заходом", а банальним питанням особистої гігієни", - пише Подоляк.

Переговори з Росією

У минулому році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна не матиме жодних домовленостей з диктатором.

Для відновлення переговорів Росія повинна: