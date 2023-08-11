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Подоляк про ізоляцію Путіна: не "санкційний захід", а питання особистої гігієни

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ізоляція російського диктатора Володимира Путіна є банальним питанням особистої гігієни, а не "санкційних заходів".

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Кожен політичний лідер сьогодні має розуміти: будь-які контакти з офіційно розшукуваним воєнним злочинцем (aka президентом Росії) є не дипломатичною роботою, а міжнародним маніфестом - декларацією підтримки геноциду, терору та воєнних злочинів. Натомість ізоляція свого імені від Росії сьогодні є не якимсь "санкційним заходом", а банальним питанням особистої гігієни", - пише Подоляк. 

Переговори з Росією

У минулому році президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.  

Як відзначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна не матиме жодних домовленостей з диктатором

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

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